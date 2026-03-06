Сподели close
Община Петрич стартира кампания за безплатна кастрация на мъжки домашни кучета. Целта на инициативата е трайно овладяване на популацията на безстопанствените животни, както и осигуряване на по-здравословен и спокоен живот на Вашите четириноги приятели.

Защо да кастрирате кучето си?

- Спестявате разходи;

- Кастрацията е напълно БЕЗПЛАТНА;

- Кастрираните кучета са освободени от годишна такса за притежаване на домашен любимец; 

- По-добро здраве;

- Намалява се рискът от редица тежки заболявания;

- Повече спокойствие;

- Предотвратява се агресивно поведение; 

- Намалява се вероятността от бягства от дома. 

Къде ще се извършва кастрацията?



Манипулацията ще се извършва в кабинета на д-р Стоян Петров, намиращ се в с. Самуилово, ул. "Цар Симеон Велики“.

Как да се запишете?



Всеки собственик трябва да направи предварителна заявка на телефон:

0879 119 801. Записванията започват от 09.03.2026 г. В делнични дни - от 08:00 до 17:00 часа.

В деня на кастрацията стопанинът трябва да носи европейския паспорт на кучето.

Период на кампанията

Първият етап ще се проведе в периода:

23.03.2026 г. - 31.03.2026 г.

При голям брой постъпили заявки срокът на кампанията ще бъде удължен.