Община Петрич стартира кампания за безплатна кастрация на мъжки домашни кучета. Целта на инициативата е трайно овладяване на популацията на безстопанствените животни, както и осигуряване на по-здравословен и спокоен живот на Вашите четириноги приятели.- Спестявате разходи;- Кастрацията е напълно БЕЗПЛАТНА;- Кастрираните кучета са освободени от годишна такса за притежаване на домашен любимец;- По-добро здраве;- Намалява се рискът от редица тежки заболявания;- Повече спокойствие;- Предотвратява се агресивно поведение;- Намалява се вероятността от бягства от дома.Манипулацията ще се извършва в кабинета на д-р Стоян Петров, намиращ се в с. Самуилово, ул. "Цар Симеон Велики“.Всеки собственик трябва да направи предварителна заявка на телефон:0879 119 801. Записванията започват от 09.03.2026 г. В делнични дни - от 08:00 до 17:00 часа.В деня на кастрацията стопанинът трябва да носи европейския паспорт на кучето.Първият етап ще се проведе в периода:23.03.2026 г. - 31.03.2026 г.При голям брой постъпили заявки срокът на кампанията ще бъде удължен.