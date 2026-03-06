ЗАРЕЖДАНЕ...
В Петрич стартира кампания за безплатна кастрация на мъжки домашни кучета
Защо да кастрирате кучето си?
- Спестявате разходи;
- Кастрацията е напълно БЕЗПЛАТНА;
- Кастрираните кучета са освободени от годишна такса за притежаване на домашен любимец;
- По-добро здраве;
- Намалява се рискът от редица тежки заболявания;
- Повече спокойствие;
- Предотвратява се агресивно поведение;
- Намалява се вероятността от бягства от дома.
Къде ще се извършва кастрацията?
Манипулацията ще се извършва в кабинета на д-р Стоян Петров, намиращ се в с. Самуилово, ул. "Цар Симеон Велики“.
Как да се запишете?
Всеки собственик трябва да направи предварителна заявка на телефон:
0879 119 801. Записванията започват от 09.03.2026 г. В делнични дни - от 08:00 до 17:00 часа.
В деня на кастрацията стопанинът трябва да носи европейския паспорт на кучето.
Период на кампанията
Първият етап ще се проведе в периода:
23.03.2026 г. - 31.03.2026 г.
При голям брой постъпили заявки срокът на кампанията ще бъде удължен.
