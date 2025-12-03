ЗАРЕЖДАНЕ...
В Кюстендил отбелязаха Международния ден на хората с увреждания
По повод датата председателят на Комисията по образование, култура и духовно развитие към Общинския съвет Иван Андонов отправи послание към хората с увреждания от региона.
В изявлението си той подчерта, че денят е повод обществото да отдаде признание на силата, достойнството и устойчивия дух на хората с увреждания. "Истинската ценност на едно общество се измерва в отношението му към всеки човек – без изключение“, заяви Андонов.
Той изрази благодарност към всички институции, организации, специалисти, доброволци и близки, които ежедневно работят за по-достъпен и човечен живот на хората с увреждания. По думите му тяхната съпричастност и постоянство изграждат мостове към едно по-справедливо и приобщаващо общество.
В обръщението си Андонов отправи и специални думи към самите хора с увреждания, като подчерта уважението си към техния талант, сила и воля да вървят напред въпреки трудностите.
"Подкрепата не е жест само за един ден. Тя е ежедневна отговорност, която всички споделяме“, посочи още той и пожела здраве, увереност и нови възможности.
Иван Андонов е и председател на читалище "Братство“, което традиционно подкрепя инициативи, свързани със социалното включване и културното участие на хората с увреждания.
