|В Гоцеделчевско започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на града
По-късно честванията продължават със следната програма:
12.00 ч. - Полагане на цветя на паметника на Пейо Яворов
в Градския парк и на паметните плочи на Стоян Мълчанков и генерал Константин Жостов с участието на ученици от ПГ по МСС "Пейо Яворов"
16.00 ч. - 17.00 ч. Полагане на венци и цветя на:
- паметника на ген. Стилян Ковачев
- паметната плоча на Пейо Яворов на ул. "Търговска"
- паметника на Христо Ботев
17.00 ч.-17.30 ч. Заупокойна молитва и благодарствен молебен в храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Гоце Делчев, ще отслужи Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим
17.30 ч.-18.00 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад "Гоце Делчев"
18.10 ч.-18.30 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Загиналите във войните
18.30 ч. Концерт – спектакъл "Между девет планини“ на Ансамбъл "Пирин“-Благоевград в Дома на културата. Вход - свободен!
