Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
В Гоцеделчевско започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на града
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:41Коментари (0)98
©
С полагане на цветя на паметника на националния герой Гоце Делчев в Попови ливади, започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на нашия град. Ръководството на община Гоце Делчев се поклони пред паметта на Гоце и положи цветя в знак на признателност.

По-късно честванията продължават със следната програма:

12.00 ч. - Полагане на цветя на паметника на Пейо Яворов

в Градския парк и на паметните плочи на Стоян Мълчанков и генерал Константин Жостов с участието на ученици от ПГ по МСС "Пейо Яворов"

16.00 ч. - 17.00 ч. Полагане на венци и цветя на:

- паметника на ген. Стилян Ковачев

- паметната плоча на Пейо Яворов на ул. "Търговска"

- паметника на Христо Ботев

17.00 ч.-17.30 ч. Заупокойна молитва и благодарствен молебен в храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Гоце Делчев, ще отслужи Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим

17.30 ч.-18.00 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад "Гоце Делчев"

18.10 ч.-18.30 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Загиналите във войните

18.30 ч. Концерт – спектакъл "Между девет планини“ на Ансамбъл "Пирин“-Благоевград в Дома на културата. Вход - свободен!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Световна черна хроника
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: