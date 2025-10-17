В Гоцеделчевско започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на града

© С полагане на цветя на паметника на националния герой Гоце Делчев в Попови ливади, започна официалното отбелязване на 113-та годишнина от освобождението на нашия град. Ръководството на община Гоце Делчев се поклони пред паметта на Гоце и положи цветя в знак на признателност.



По-късно честванията продължават със следната програма:



12.00 ч. - Полагане на цветя на паметника на Пейо Яворов



в Градския парк и на паметните плочи на Стоян Мълчанков и генерал Константин Жостов с участието на ученици от ПГ по МСС "Пейо Яворов"



16.00 ч. - 17.00 ч. Полагане на венци и цветя на:



- паметника на ген. Стилян Ковачев



- паметната плоча на Пейо Яворов на ул. "Търговска"



- паметника на Христо Ботев



17.00 ч.-17.30 ч. Заупокойна молитва и благодарствен молебен в храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Гоце Делчев, ще отслужи Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим



17.30 ч.-18.00 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад "Гоце Делчев"



18.10 ч.-18.30 ч. Полагане на венци и цветя на паметника на Загиналите във войните



18.30 ч. Концерт – спектакъл "Между девет планини“ на Ансамбъл "Пирин“-Благоевград в Дома на културата. Вход - свободен!