В Благоевград вече работят две нови сметосъбиращи машини

© Две нови сметосъбиращи машини вече ще обслужват различни райони на територията на община Благоевград. Те заменят част от силно амортизираните и остарели камиони, с които общината разполагаше до момента.



Новите камиони отговарят на най-съвременните екологични и технически стандарти и изисквания за опазване на околната среда. С въвеждането им в действие значително ще се повишат ефективността и качеството на процеса по събиране и извозване на битовите отпадъци в общината. Замяната на старата неефективна техника с нова ще намали значително разходите за ремонти и поддръжка.



Припомняме, че новата сметосъбираща техника бе закупена след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки, а средствата в размер на 522 000 лева са осигурени от възстановените от РИОСВ отчисления на Общината за обезвреждане на отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци - Благоевград.



Част от тези средства, които са предназначени целево само за свързани със сметосъбирането и честотата дейности, ще бъдат вложени в закупуването на три самосвала за нуждите на ОП "Чистота“.



С подмяната на остарелите и амортизирани сметосъбиращи машини Община Благоевград ще подобри ефективността на сметосъбирането и ще повиши нивото на чистотата.