В Благоевград тържествено ще бъдат отбелязани 117 години от Независимостта на България

© С полагане на цветя в Благоевград тържествено ще бъдат отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България.



Церемонията ще се състои на 22 септември от 9.30 часа пред паметната плоча на загиналите за свободата и независимостта на България на площад "Георги Измирлиев“.



Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 година във Велико Търново с манифест на българския княз Фердинанд. Това става 30 години след Руско-турската война от 1877-78 г., която приключва с подписания на 3 март 1878 г. Санстефански мирен договор. Така България отново се появява на картата на Европа след петвековно османско владичество.



С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Денят е обявен за официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 г.