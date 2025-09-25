Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:47Коментари (0)97
©
На 4 октомври, от 15:00 до 20:00 часа, квартал Вароша ще оживее с възстановка на някогашна улица в Горна Джумая. Посетителите ще имат възможност да разгледат емблематични места от миналото и да се потопят в атмосферата на града от преди едно столетие. 

По улиците ще оживеят кръчмарницата "Деветте магарета“ – една от култовите пивници на Горна Джумая, кметството, зарзаватчийницата "Крушево“ и бръснарницата "Аполон“. Вестникарче ще раздава първия брой на "Македонска сълза“ – първият вестник на македонските бежанци в града, а рекламите от онова време ще разкриват духа и живота на миналото. Търговският колорит ще бъде допълнен от дюкяни, в които ще се предлагат ръчно направени изделия. 

Събитието обединява усилията на организаторите – Регионален исторически музей и НЧ "Никола Вапцаров-1866“ и техните партньори: Община Благоевград, , Драматичния театър "Никола Вапцаров“ и Регионалното дружество "Традиция“. Богата програма ще пресъздаде звуците, движенията и емоциите на онова време, превръщайки възстановката в истинско пътешествие във времето.

В 15:00 часа на 4 октомври, събота,  улицата ще оживее с първите сцени и герои от миналото. В 17:30 часа ще се състои официалното представяне на възстановката.

В 18:00 часа, в двора на експозиция "Роден дом на Георги Измирлиев-Македончето“, посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на отминали времена с концерта на Групата за стари градски песни "Нежни звуци“ и  Цигулковия ансамбъл "Прима Виолина“. Кукушки девойки ще подсилят усещането за гостоприемност, предлагайки бяло сладко.

В 18:30 часа, пред Мощанската къща, звуците на китари и мандолини ще приближат публиката към културния пулс, който тупти в някогашното читалище "Съгласие“ с музиката на Китаро-мандолинния оркестър "Пирински звуци“.  Красивите народни песни, носещи духа на миналото, ще затрептят във въздуха с изпълненията на Вокален ансамбъл "Езерец“.

От 19:00 часа, на мегдана пред "Свети Лука“, Пиринският танцов ансамбъл "Вихрен“ ще плени публиката с енергични изпълнения и ще поведе общонародното хоро, в което всеки може да се включи.

Посетителите ще имат възможност да разгледат постерната изложба "Благоевград – поглед в миналото“, а в зала "Свети Лука“ ще  вървят прожекции на срещи на стари горноджумайски фамилии, които разказват за живота и обичаите на града.

Това събитие съчетава музика, танци, кинотеатър, традиции и визуални материали, позволявайки на всички да усетят духа, историята и колорита на Вароша и Горна Джумая от миналото.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
14:00 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
12:07 / 23.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Бюджет 2025
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: