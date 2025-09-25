ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
По улиците ще оживеят кръчмарницата "Деветте магарета“ – една от култовите пивници на Горна Джумая, кметството, зарзаватчийницата "Крушево“ и бръснарницата "Аполон“. Вестникарче ще раздава първия брой на "Македонска сълза“ – първият вестник на македонските бежанци в града, а рекламите от онова време ще разкриват духа и живота на миналото. Търговският колорит ще бъде допълнен от дюкяни, в които ще се предлагат ръчно направени изделия.
Събитието обединява усилията на организаторите – Регионален исторически музей и НЧ "Никола Вапцаров-1866“ и техните партньори: Община Благоевград, , Драматичния театър "Никола Вапцаров“ и Регионалното дружество "Традиция“. Богата програма ще пресъздаде звуците, движенията и емоциите на онова време, превръщайки възстановката в истинско пътешествие във времето.
В 15:00 часа на 4 октомври, събота, улицата ще оживее с първите сцени и герои от миналото. В 17:30 часа ще се състои официалното представяне на възстановката.
В 18:00 часа, в двора на експозиция "Роден дом на Георги Измирлиев-Македончето“, посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на отминали времена с концерта на Групата за стари градски песни "Нежни звуци“ и Цигулковия ансамбъл "Прима Виолина“. Кукушки девойки ще подсилят усещането за гостоприемност, предлагайки бяло сладко.
В 18:30 часа, пред Мощанската къща, звуците на китари и мандолини ще приближат публиката към културния пулс, който тупти в някогашното читалище "Съгласие“ с музиката на Китаро-мандолинния оркестър "Пирински звуци“. Красивите народни песни, носещи духа на миналото, ще затрептят във въздуха с изпълненията на Вокален ансамбъл "Езерец“.
От 19:00 часа, на мегдана пред "Свети Лука“, Пиринският танцов ансамбъл "Вихрен“ ще плени публиката с енергични изпълнения и ще поведе общонародното хоро, в което всеки може да се включи.
Посетителите ще имат възможност да разгледат постерната изложба "Благоевград – поглед в миналото“, а в зала "Свети Лука“ ще вървят прожекции на срещи на стари горноджумайски фамилии, които разказват за живота и обичаите на града.
Това събитие съчетава музика, танци, кинотеатър, традиции и визуални материали, позволявайки на всички да усетят духа, историята и колорита на Вароша и Горна Джумая от миналото.
