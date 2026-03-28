В Благоевград показаха новия модел паравани за гласуване
В рамките на срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с организацията, логистиката и спецификата на изборния процес, като акцент бе поставен върху осигуряването на прозрачност и законосъобразност.
По отношение на техническата обезпеченост стана ясно, че възложените от Централната избирателна комисия и Министерския съвет дейности, свързани с изработването на параваните за гласуване, са изпълнени в срок от Областна администрация – Благоевград. Очаква се до 8 април те да бъдат изработени и доставени във всички общини на територията на областта. По време на срещата ръководството на администрацията демонстрира на присъстващите новия модел паравани, като бяха дадени разяснения относно тяхното предназначение и начин на използване с цел гарантиране тайната на вота.
Главният секретар на Областна администрация Веска Костадинова информира, че методическите указания за изборния процес ще бъдат изготвени, окомплектовани и предоставени на общините в законоустановените срокове. Тя подчерта, че администрацията работи в пълно съответствие и стриктно спазва указанията на Централната избирателна комисия.
11 демо машини за гласуване се очаква да пристигнат в Областна администрация, след което ще бъдат разпределени по общините. От 30 март машините ще бъдат налични в общинските администрации. Целта е гражданите да имат възможност предварително да се запознаят с начина на машинно гласуване и да упражнят правото си на вот по-уверено в изборния ден.
Обсъдени бяха и новите изисквания, свързани със запечатването на чувалите с изборни книжа и материали, и използването на специални пломби с цел повишаване на сигурността и проследимостта.
Във връзка с обезпечаването на сигурността областният управител изпрати писмо до кметовете на общини, с което бе изискана информация за определените помещения за съхранение на изборните материали и книжа преди и след изборния ден. Получените данни са обобщени и предоставени на Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за извършване на проверки и оценка на съответствието им с изискванията.
Председателят на Районната избирателна комисия Мартин Бусаров запозна представителите на общините с организацията на работа в изборната нощ, включително технологията по предаване и приемане на изборните материали, както и реда за обработка на секционните протоколи.
Специално внимание бе отделено на организацията в зала "Орфей“ в парк "Македония“, където този път ще се извършва приемането на изборните протоколи и материали след края на изборния ден. Началникът на отдел "Охранителна полиция“ при ОДМВР- Благоевград - ком. Димитър Ичев увери, че създадената организация ще позволи по-добра координация и значително ще оптимизира процеса, така че приемането да се извършва по-бързо и при по-добри условия.
В заключение областният управител Николай Куколев подчерта необходимостта от добра комуникация и синхрон между всички ангажирани институции с цел гарантиране на честен, прозрачен и ефективно организиран изборен процес.
Още по темата
Антон Кутев: Все едно се намираме във война, а не на избори – арести, предупредителни протоколи, напрежение
27.03
Още от категорията
Общински съвет - Благоевград прие годишния отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за 2025 г.
27.03
Регионална среща "Финансови и инвестиционни инструменти за развитие на бизнеса" събра експерти в Благоевград
24.03
Започва записването на класираните деца за първа възрастова група в детските градини в Благоевград
23.03
