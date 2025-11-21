Тази вечер от 17:30 часа на площад "Георги Измирлиев" с много настроение, въпреки дъждовното време, ще бъдат тържествено запалени коледните светлини."Нека заедно запалим коледните светлини и да посрещнем Дядо Коледа!Носете си чадъри, ние сме подготвили дъждобрани и шатри. Очакваната температура е 12-14 градуса. Надяваме се времето да бъде с нас и да превърнем деня в истински празник. Очакваме Ви", пишат от Община Благоевград.В празничната програма участие ще вземат Михаела Маринова и Дичо. Специален гост на празника ще бъде Дядо Коледа, който ще посети Благоевград в дните преди коледа, за да се срещне с благоевградските деца.