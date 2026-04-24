В Благоевград официално беше открито 27-ото издание на Националния ученически празник "За хляба наш…". По традиция фестивалът започна с празничен водосвет и освещаване на хляба, отслужени от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим и духовници от храма ‚Въведение Богородично‘, съобщиха от Общината.

Кметът Методи Байкушев приветства участниците и награди победителите в конкурса "Научна разработка“.

"Добре дошли в Благоевград на този светъл празник! За 27-и път нашият град ви посреща, за да почетем българските традиции и да ги предадем на нашите деца.

Истинските традиции са ценностите, сплотеното семейство, любовта и уважението. Да почитаме родителите си, да се обичаме, да бъдем милосърдни и гостоприемни.

Хлябът, който днес почитаме, е символ на добротата и споделеността - ценности, съхранили народа ни през вековете. Поздравявам ви, че ги пазите и предавате нататък. Нека бъдем пример за доброта, съпричастност и любов“, каза кметът.

Награди на отличилите се участници връчи и зам.-кметът Боряна Шалявска.

Тази година в "За хляба наш…“ се включиха над 1200 ученици от цялата страна. В рамките на два дни участниците представят културното ни богатство, свързано с производството на хляб и хлебни продукти. Днес се представиха участниците в категориите "Разказ“, "Есе“, "Есе на английски език“, "Стихотворение и/или гатанка в стихотворна форма“, "Рецептите на баба“, "Рисунка“, "Дигитална рисунка“ и "Приложно изкуство“.

Празникът продължава и днес от 09:00 часа с конкурса "Сценично представяне на ритуали, драматизации, песни и танци, свързани с хляба“. Участниците ще се състезават в категориите "Песни“, "Танци“, "Драматизации, обреди и ритуали“ и "Мода и дизайн“, отново на площад "Народни будители“.

През целия ден ще продължат изложбите на ученически творби и хлебни изделия, а награждаването в сценичните категории и конкурса "Макети“ ще се проведе непосредствено след представянето и оценяването им.

"За хляба наш…“ се организира от Центъра за личностно и творческо развитие на децата – Благоевград, Община Благоевград, РУО – Благоевград, Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата.