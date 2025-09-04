ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Благоевград обновяват 29 жилищни сгради по Плана за възстановяване
Обектът, който поставя началото на първия етап в областния център, се намира на булевард "Св. св. Кирил и Методий“ №12.
Въвеждането на мерките ще доведе до намаляване на разходите на домакинствата за отопление, ще повиши стойността на имотите, ще подобри устойчивостта на сградите и ще ограничи въглеродните емисии, с което ще се постигне по-чиста околна среда.
Останалите сгради, чието проектиране вече е приключило и се съгласува с отговорните институции, се намират на ул. "Д-р Христо Татарчев“ №22, в ж.к. "Струмско“ – ул. "Яне Сандански“, блокове 7А, 7Б, 9А, 9Б и 11, на ул. "Катина и Никола Хайдукови“ №72, входове А и Б, на бул. "Кирил и Методий“ №25, входове А, Б, В, Г, Д и Е, на ул. "Крушево“ №5, ул. "Владо Черноземски“ №10, входове А и Б, ул. "Григор Пърличев“ №6, входове А и Б, ул. "Крали Марко“ №6, ул. "Д-р Христо Татарчев“ №38, входове А, Б и В, ул. "Цанко Церковски“ №5, ул. "Менча Кърничева“ №14 и 16, ул. "Стефан Стамболов“ №11, ул. "Генерал Тодоров“ №7, в ж.к. "Еленово“ – блок 16, входове А и Б, както и блок 18, в ж.к. "Запад“ – блок 5, на ул. "Трети март“ №48 и в ж.к. "Запад“ – блок 45, входове А, Б и В.
Във втория етап на програмата са одобрени 11 сгради, като за пет от тях вече има сключени договори с изпълнители и се работи по изготвянето на проекти. Те се намират на ул. "Захари Стоянов“ №2 и 2А, ул. "Иван Михайлов“ №25, бул. "Св. св. Кирил и Методий“ №19, ул. "Данаил Крапчев“ №3 и 5 и в село Рилци на ул. "Васил Левски“ №35. За сградата на ул. "Катина и Никола Хайдукови“ №61 и 63 предстои подписване на договор за изпълнение на дейностите. За обектите на ул. "Полк. Дрангов“ №12, ул. "Д-р Владимир Бъчваров“ №5, ул. "Христо Татарчев“ №27 и ул. "Мара Бунева“ ще бъде обявена нова открита процедура, след като предходната беше прекратена заради липса на оферти или неподходящи такива.
Общата стойност на одобреното финансиране по двата етапа за Благоевград е близо 20 млн. лева, а програмата има за цел обновяване и повишаване на енергийната ефективност на жилищния фонд в града.
