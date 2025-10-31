ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Благоевград и в Банско излизат на антихелоуин шествия
Организаторите призовават съгражданите си да се включат активно, за да покажат, че пазят и почитат българските обичаи и дух. Целта на инициативата е да се противопостави на навлизането на чужди празници и да се насърчи съхраняването на вековните народни традиции.
В сърцето на Пирин духът на България отново ще звънти силно. Жителите на махала "Костей блата“ в Банско ще поведат четвъртото си поред шествие под мотото "НЕ на Хелоуин! Аз съм Банскалия и че дрънкам звонци!“, утвърждавайки града като символ на живите традиции и национална гордост.
Шествието ще се проведе със сборен пункт от 18:00 ч. на площад "Оборище“ (Блатото), а в 19:00 ч. участниците ще потеглят по улиците на Банско до площад "Никола Вапцаров“.
