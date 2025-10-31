В Благоевград и в Банско излизат на антихелоуин шествия

© За седма година жители на Благоевград ще изразят своята подкрепа за българските традиции чрез антихелоуин шествие. Събитието ще се проведе от 18:30 ч. в квартал "Струмско“, като участниците ще се съберат на площада, откъдето шествието ще потегли.



Организаторите призовават съгражданите си да се включат активно, за да покажат, че пазят и почитат българските обичаи и дух. Целта на инициативата е да се противопостави на навлизането на чужди празници и да се насърчи съхраняването на вековните народни традиции.



В сърцето на Пирин духът на България отново ще звънти силно. Жителите на махала "Костей блата“ в Банско ще поведат четвъртото си поред шествие под мотото "НЕ на Хелоуин! Аз съм Банскалия и че дрънкам звонци!“, утвърждавайки града като символ на живите традиции и национална гордост.



Шествието ще се проведе със сборен пункт от 18:00 ч. на площад "Оборище“ (Блатото), а в 19:00 ч. участниците ще потеглят по улиците на Банско до площад "Никола Вапцаров“.