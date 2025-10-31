Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
В Благоевград и в Банско излизат на антихелоуин шествия
Автор: Георги Кирилов 14:46Коментари (0)207
©
За седма година жители на Благоевград ще изразят своята подкрепа за българските традиции чрез антихелоуин шествие. Събитието ще се проведе от 18:30 ч. в квартал "Струмско“, като участниците ще се съберат на площада, откъдето шествието ще потегли.

Организаторите призовават съгражданите си да се включат активно, за да покажат, че пазят и почитат българските обичаи и дух. Целта на инициативата е да се противопостави на навлизането на чужди празници и да се насърчи съхраняването на вековните народни традиции.

В сърцето на Пирин духът на България отново ще звънти силно. Жителите на махала "Костей блата“ в Банско ще поведат четвъртото си поред шествие под мотото "НЕ на Хелоуин! Аз съм Банскалия и че дрънкам звонци!“, утвърждавайки града като символ на живите традиции и национална гордост.

Шествието ще се проведе със сборен пункт от 18:00 ч. на площад "Оборище“ (Блатото), а в 19:00 ч. участниците ще потеглят по улиците на Банско до площад "Никола Вапцаров“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
Банскалии излизат на шествие: "Не на Хелоуин! Да дрънкат звонците на традицията!"
15:33 / 30.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Актуални теми
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Войната в Украйна
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: