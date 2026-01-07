Методи Байкушев.
Община Благоевград въведе стимули под формата на отстъпки до 30% при предаване на разделно събрани рециклируеми отпадъци – опаковки от хартия, пластмаса, стъкло и метал от домакинствата.
Отстъпките ще се изчисляват на база годишно количество предаден отпадък, данните ще се събират директно в пунктовете и автоматично ще се изпращат към Община Благоевград, без да е необходимо гражданите да ги декларират в администрацията.
• за количество от 50 кг до 100 кг включително – в размер на 10% от таксата за събиране, извозване и обработка на отпадъците;
• за количество над 100 кг до 150 кг включително – в размер на 20%;
• за количество над 150 кг включително – в размер на 30%.
Пунктовете, които приемат разделно събрани рециклируеми отпадъци, са "Скрино“ ЕООД, "Феникс Благоевград“ ООД, "Екорепак“ ЕООД и "Ауто–Скрап“ ООД.
При организиране на разделно събиране на биоразградими отпадъци и предаването им ще се начислява отстъпка в размер на 10%.
Припомняме, че преди дни започна разполагането на първите контейнери за биоразградими отпадъци - хранителни и зелени, на територията на образователни и социални заведения и търговски обекти. Отпадъкът ще бъде третиран в Анаеробната инсталация и от него ще се произвежда компост и биогаз.
Тези действия, заедно с решението за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинства и затварянето на незаконното сметище в село Изгрев, са част от дългосрочната стратегия на общинското ръководство за по-чиста и зелена община, както и по-високо качество на живот на нейните жители.
