Според информация, която се разпространява в различни групи в социалната мрежда Facebook – тази вечер от 18:00 часа в три града в Благоевградска област се организира протест.Става дума за градовете Благоевград, Сандански и Гоце Делчев. Гражданските недоволства ще се проведат пред общините в трите града, се допълва в публикациите в социалните мрежи.Повечето от публикациите по темата се публикуват от анонимни потребители, а апелът е колкото се може повече хора да излязат и да изразят недоволството си срещу Бюджет 2026 г., както и срещу настоящото управление на страната.