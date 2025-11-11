ЗАРЕЖДАНЕ...
Ужас в Тешово: Вързаха 66-годишна жена и я ограбиха в дома й в село Тешово
©
Крадците завързали ръцете и краката на жената, след което ѝ отнели сумата от около 4 000 лева.
За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.
Още от категорията
/
Като по-чудо ножът е преминал на милиметри от сънната артерия на наръганата в Благоевград Инна
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Такси удари младо момиче на централен булевард в Благоевград
22:36 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.