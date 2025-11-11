Вчера в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал от 66-годишна жителка на село Тешово, че около 10:00 часа на същата дата две непознати за нея лица са проникнали в жилището й, което било отключено. Това съобщиха от ОДМВР – Благоевград.Крадците завързали ръцете и краката на жената, след което ѝ отнели сумата от около 4 000 лева.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.