Утрото в Благоевград започва с температура от минус 8 градуса, ще се стопли до 2 над нулата
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на творци от Благоевград и региона в изложба на Съюза на българските художници
08.01
Хаос в градския транспорт в Благоевград след въвеждането на еврото, очакват се сериозни финансови загуби
04.01
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград на 4 януари
03.01
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на твор...
14:11 / 08.01.2026
Елисавета Красимирова е първото бебе, което се роди в МБАЛ "Иван ...
14:05 / 08.01.2026
Общината с призив към благоевградчани, заради влошеното време
12:58 / 08.01.2026
Първи сняг за зимата в Благоевград
10:02 / 08.01.2026
НИМХ с пълната прогноза до края на седмицата, студ в Благоевград ...
08:54 / 08.01.2026
В Благоевград е в сила решението за насърчаване на разделното съб...
14:03 / 07.01.2026
