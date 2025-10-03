ЗАРЕЖДАНЕ...
|Утре е "Голямото градско бягане" на Благоевград – ще има временно ограничение да движението по някои улици
Кметът на Благоевград Методи Байкушев написа във Facebook:
Важно! Утре в 10:00 часа даваме старт на "Голямото градско бягане“!
Прочетете до край, за да разберете организацията на движение!
Каня Ви да оставим за малко ежедневните задачи и да дадем пример на децата си за активен начин на живот, защото спортът е здраве.
Маршрутът е 4,11 км, но ще бъдем разделени на 3 групи, за да няма трудности за никой, както за начинаещи, така и за хора със затруднения.
По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Времето обещава да бъде с нас и да няма валежи.
За да бъде напълно безопасно провеждането на инициативата, но и за да не нарушаваме организацията на движение между 9:00 и 12:00 часа е възможно автомобилите да бъдат временно ограничени по следните улици:
• ул. "Тодор Александров" до бул. "Васил Левски" (кръгово кръстовище);
• бул. "Васил Левски" до ул. "Илинден";
• ул. "Илинден" до ул. "Марица";
• ул. "Марица“ до ул. "Иван Михайлов";
• ул. "Иван Михайлов" до кръговото кръстовище с ул. "Владо Черноземски";
• ул. "Владо Черноземски" до бул. "Св. св. Кирил и Методий" при ІІІ ОУ "Димитър Талев" (кръгово кръстовище);
• бул. "Св. св. Кирил и Методий" до хотел "Ален Мак";
• кръстовището, образувано от ул. "Братя Миладинови" и ул. "Д-р Христо Татарчев".
Моля водачите за търпение, а желаещите да се включат в бягането да бъдат внимателни и съобразителни!
