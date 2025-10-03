Утре е "Голямото градско бягане" на Благоевград – ще има временно ограничение да движението по някои улици

© Във връзка с "Голямото градско бягане“, което стартира утре в 10:00 часа от пл. "Георги Измирлиев“, е възможно временно ограничение на движението на автомобили по част от улиците в Благоевград.



Кметът на Благоевград Методи Байкушев написа във Facebook:



Важно! Утре в 10:00 часа даваме старт на "Голямото градско бягане“!



Прочетете до край, за да разберете организацията на движение!



Каня Ви да оставим за малко ежедневните задачи и да дадем пример на децата си за активен начин на живот, защото спортът е здраве.



Маршрутът е 4,11 км, но ще бъдем разделени на 3 групи, за да няма трудности за никой, както за начинаещи, така и за хора със затруднения.



По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Времето обещава да бъде с нас и да няма валежи.



За да бъде напълно безопасно провеждането на инициативата, но и за да не нарушаваме организацията на движение между 9:00 и 12:00 часа е възможно автомобилите да бъдат временно ограничени по следните улици:



• ул. "Тодор Александров" до бул. "Васил Левски" (кръгово кръстовище);



• бул. "Васил Левски" до ул. "Илинден";



• ул. "Илинден" до ул. "Марица";



• ул. "Марица“ до ул. "Иван Михайлов";



• ул. "Иван Михайлов" до кръговото кръстовище с ул. "Владо Черноземски";



• ул. "Владо Черноземски" до бул. "Св. св. Кирил и Методий" при ІІІ ОУ "Димитър Талев" (кръгово кръстовище);



• бул. "Св. св. Кирил и Методий" до хотел "Ален Мак";



• кръстовището, образувано от ул. "Братя Миладинови" и ул. "Д-р Христо Татарчев".



Моля водачите за търпение, а желаещите да се включат в бягането да бъдат внимателни и съобразителни!