Утре е "Голямото градско бягане" на Благоевград – ще има временно ограничение да движението по някои улици
Автор: Десислава Томева 20:28Коментари (0)8
©
Във връзка с "Голямото градско бягане“, което стартира утре в 10:00 часа от пл. "Георги Измирлиев“, е възможно временно ограничение на движението на автомобили по част от улиците в Благоевград.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев написа във Facebook:

Важно! Утре в 10:00 часа даваме старт на "Голямото градско бягане“!

Прочетете до край, за да разберете организацията на движение!

Каня Ви да оставим за малко ежедневните задачи и да дадем пример на децата си за активен начин на живот, защото спортът е здраве.

Маршрутът е 4,11 км, но ще бъдем разделени на 3 групи, за да няма трудности за никой, както за начинаещи, така и за хора със затруднения.

По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Времето обещава да бъде с нас и да няма валежи.

За да бъде напълно безопасно провеждането на инициативата, но и за да не нарушаваме организацията на движение между 9:00 и 12:00 часа е възможно автомобилите да бъдат временно ограничени по следните улици:

• ул. "Тодор Александров" до бул. "Васил Левски" (кръгово кръстовище);

• бул. "Васил Левски" до ул. "Илинден";

• ул. "Илинден" до ул. "Марица";

• ул. "Марица“ до ул. "Иван Михайлов";

• ул. "Иван Михайлов" до кръговото кръстовище с ул. "Владо Черноземски";

• ул. "Владо Черноземски" до бул. "Св. св. Кирил и Методий" при ІІІ ОУ "Димитър Талев" (кръгово кръстовище);

• бул. "Св. св. Кирил и Методий" до хотел "Ален Мак";

• кръстовището, образувано от ул. "Братя Миладинови" и ул. "Д-р Христо Татарчев".

Моля водачите за търпение, а желаещите да се включат в бягането да бъдат внимателни и съобразителни!






