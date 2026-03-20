Изключително сложна спасителна операция се увенча с успех в Благоевград, съобщи Владимир Филков, доброволец в Доброволно формирование "Георги Измирлиев – Македончето“.От публикацията му във FACEBOOK става ясно, че след дълги часове работа е била спасена котка.Той подчертава, че акцията по спасяването на четириногото е извършена с изключителното съдействие на Община Благоевград, граждани и спасители от Аварийно - спасителния отряд.