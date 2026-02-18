ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникални икони, рисувани от деца, представиха в Благоевград
© ОБС БЛАГОЕВГРАД
Експозицията е сътворена от децата и техните родители, участници в курса по иконопис към Православното неделно училище при храм "Свети Николай“ в кв. "Грамада“, с ръководител преподавателя по иконопис Даниела Донева.
Изложбата представи 31 икони, създадени от 21 иконописци в рамките на тригодишен творчески път.
В курса деца и родители творят рамо до рамо, споделяйки общо духовно пътуване в света на свещените образи и православната традиция.
Събитието уважиха кметът на община Благоевград Методи Байкушев, председателят на Общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова, Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, родители и приятели.
Представянето на изложбата бе допълнено от изпълнения на цигулка и църковни песнопения, които придадоха още по-тържествена и духовна атмосфера на събитието.
