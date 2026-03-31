Община Благоевград информира, че от 01 април 2026 г. работното време на репатриращия автомобил, обслужващ областния център, се удължава до 20:00 ч. в дните от понеделник до петък, вместо досегашния час 18:00 ч. В събота той ще работи без промяна – от 09:00 ч. до 15:00 ч.Мярката е част от последователната политика на общинското ръководство за осигуряване на по-достъпна и безопасна градска среда. Разширяването на работния график създава възможност за навременна и ефективна реакция при установени нарушения.Най-често това са случаи на паркиране върху тротоари, пред входове на жилищни сгради, гаражи и обществени обекти, както и на места, възпрепятстващи свободното преминаване на пешеходци, включително родители с колички и хора с намалена подвижност, както и достъпа на аварийни екипи.Община Благоевград информира, че удълженото работно време на репатриращия автомобил не води до промяна в графика на зоната за платено паркиране.Репатрираните автомобили се транспортират до наказателния паркинг при "Кончето“.Мярката е с превантивен характер и цели насърчаване на отговорно поведение от страна на всички участници в движението, с оглед опазване на обществения ред и общите пространства.Общината призовава гражданите да спазват правилата за паркиране!