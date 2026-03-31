ЗАРЕЖДАНЕ...
Удължават работното време на благоевградския "паяк"
©
Мярката е част от последователната политика на общинското ръководство за осигуряване на по-достъпна и безопасна градска среда. Разширяването на работния график създава възможност за навременна и ефективна реакция при установени нарушения.
Най-често това са случаи на паркиране върху тротоари, пред входове на жилищни сгради, гаражи и обществени обекти, както и на места, възпрепятстващи свободното преминаване на пешеходци, включително родители с колички и хора с намалена подвижност, както и достъпа на аварийни екипи.
Община Благоевград информира, че удълженото работно време на репатриращия автомобил не води до промяна в графика на зоната за платено паркиране.
Репатрираните автомобили се транспортират до наказателния паркинг при "Кончето“.
Мярката е с превантивен характер и цели насърчаване на отговорно поведение от страна на всички участници в движението, с оглед опазване на обществения ред и общите пространства.
Общината призовава гражданите да спазват правилата за паркиране!
Още от категорията
/
Благоевградският съд призна за виновни двама гръцки граждани, подсъдими за укриване и неплащане на данъчни задължения
11:33
Байкушев: 869 кг - това е количеството опасни отпадъци, които ние, жителите на община Благоевград сме предали за оползотворяване през 2025 г.
30.03
Благоевград е все по-близо до това да има нов храм! Кметът Байкушев връчи разрешително за строеж на Неврокопския митрополит Серафим
25.03
Регионална среща "Финансови и инвестиционни инструменти за развитие на бизнеса" събра експерти в Благоевград
24.03
Байкушев: Тежките ремонти причиняват неудобство на благоевградчани, но са залог за намаляване загубите на вода
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Байкушев: 869 кг - това е количеството опасни отпадъци, които ние...
16:55 / 30.03.2026
Стартира процедура за промяна на собствеността на пътя до ски пис...
12:27 / 30.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.