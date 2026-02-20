ЗАРЕЖДАНЕ...
Удар на ГДБОП! Арестуваха трима за сексуална експлоатация!
В хода й са иззети и наркотични вещества и оръжие.
Полицейската акция е проведена на 18 февруари 2026 г. на територията на град София, под надзора на Софийската районна прокуратура.
С постановление на наблюдаващия прокурор задържането на тримата е удължено на 72 часа. Повдигнати са им обвинения по чл. 159А, ал. 1 от НК - набиране и транспортиране на лица с цел да бъдат използвани за принудителни развратни действия.
По образуваното досъдебно производство са събрани доказателства за това, че през 2025 г. са участвали в склоняване към проституция, осигуряване на транспорт и охрана, публикуване на обяви за извършване на сексуални услуги, като на момичетата са създавани профили в платформи за платено съдържание за възрастни без тяхно съгласие.
В началото заработената сума се е поделяла поравно, а в последствие - отчитана изцяло на организаторите на сводническата дейност. При настояване от страна на жертвите за прекратяване на платените сексуалните услуги, са отправяни заплахи за живота и здравето им.
При действията по разследването на 5 адреса са открити:
-550 гр. амфетамин,
-100 гр. метамфетамин,
-2 кг. марихуана,
-везна, мобилни телефони, палки и мачете, пушка и патрони.
