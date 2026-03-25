Учение по пожарна безопасност с реалистична евакуация в Гимназията по икономика в Благоевград
© ФОКУС
Събитието започна с разиграване на евакуация на учениците от сградата на учебното заведение. Като част от сценария в сградата останаха трима души.
Последва подреждане на всички класове в двора на учебното заведение, където пред подрастващите беше демонстрирано как се вадят ранени от горяща сграда, както и беше показано как се гаси горяща огнена стихия.
Учението се реализира съвместно от местната противопожарна служба и общинското доброволно формирования "Г. Измирлиев“. Ситуацията е под патронажа на Главна дирекция "Пожарна безопасност“ и Община Благоевград.
