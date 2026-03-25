Двора на благоевградската гимназия по икономика се превърна в сцена за провеждането на учение, имащо за цел да научи подрастващите как да реагират при ситуация с пожар, предаде репортер наСъбитието започна с разиграване на евакуация на учениците от сградата на учебното заведение. Като част от сценария в сградата останаха трима души.Последва подреждане на всички класове в двора на учебното заведение, където пред подрастващите беше демонстрирано как се вадят ранени от горяща сграда, както и беше показано как се гаси горяща огнена стихия.Учението се реализира съвместно от местната противопожарна служба и общинското доброволно формирования "Г. Измирлиев“. Ситуацията е под патронажа на Главна дирекция "Пожарна безопасност“ и Община Благоевград.