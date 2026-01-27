Ученици от клуб "Гласът на ОДК“ и школата по математика към Обединен детски комплекс – Кюстендил се включиха в образователно посещение, посветено на предстоящото отбелязване на 148 години от Освобождението на Кюстендил – събитие с ключово значение за историческата памет на града, предадеМладите участници посетиха къща музей "Ильо войвода“, където се намира експозицията "Националноосвободителните борби на населението от Кюстендилския край“. В рамките на обиколката екскурзоводът Веси Георгиева ги запозна с експонатите, разположени в шестте музейни зали, и с драматичните събития, белязали борбата за свобода през XIX век.Самата сграда е построена през 70-те години на XIX век. След Освобождението, в периода от 1878 до 1898 година, в нея живее Ильо войвода – една от емблематичните фигури на българското националноосвободително движение и командир на доброволческа чета в Руско-турската освободителна война от 1877–1878 година. През януари 1981 година, след извършена реставрация, къщата е открита като музей.Експозицията е посветена на живота и делото на Ильо Марков, както и на приноса на населението от Кюстендилския край към българското опълчение и Освобождението на града от османско владичество през януари 1878 година.Сред най-голям интерес за учениците бяха двете възстановки на образа на Дядо Ильо – неговото облекло и бойно снаряжение. Едната възстановка е изработена през 1980 година, а другата – преди шест години, като включва оригинални 150-годишни обувки, автентични оръжия и кобур.По време на обиколката децата се запознаха и с художествени произведения – картини и гоблен, посветени на личности и събития от епохата на Освобождението. Сред най-ценните реликви в музея са личният печат на Ильо войвода и неговите оръжия.