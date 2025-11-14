Тази сутрин на строевия плац на бригадно командване, в тържествена обстановка, командирът на 3 бригадно командване полковник Кирил Спаневиков представи пред личния състав новия началник на Медицинския пункт – лейтенант д-р Катерина Кирова.Лейтенант д-р Кирова е възпитаник на третия випуск по специалност "Военен лекар“ и поема длъжността с увереност и готовност за работа в служба на военнослужещите от 3 бригадно командване.Полковник Спаневиков приветства лейтенант д-р Кирова с "Добре дошла!“ и изрази своята увереност в нейните знания, професионализъм и компетентност.От името на целия личян състав на 3 бригадно командване пожелаваме на лейтенант д-р Кирова здраве, увереност, търпение и много професионални успехи.