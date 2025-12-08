Неблагоприятните теренни условия и продължителните валежи от началото на месец октомври не спират лесовъдите и дърводобивните фирми в усилията им да усвоят изгорялата дървесина от пожара в ДГС Струмяни, ДГС Кресна и ДГС Сандански.На мястото се извършва дърводобив, както с най-модерната и високоефективна техника – Харвестъри и Форвардери, така и с по-нискоефективни трактори и животинска сила.Целта на ЮЗДП ДП е по-бързото усвояване на повредената дървесина, за да може в края на годината да има площи, годни за почвоподготовка и залесяване.Към момента сключените с фирми договори са за над 150 000 куб. м. дървесина.Припомняме, че през лятото на тази година голям пожар унищожи хиляди декара гори в района на горските стопанства Струмяни, Кресна и Сандански. След разчистване на терените и усвояване на дървесината ще започне залесяване на местата, в които гората няма да може да се възстанови сама.