Тържествено откриха академичната година в Югозападния университет "Неофит Рилски"
Автор: Георги Кирилов 11:27Коментари (0)87
© Фокус
С тържествена церемония откриха новата академична 2025/ 2026 година в Югозападния университет "Неофит Рилски“, предаде репортер на "Фокус“. Сред официалните гости на събитието бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, областният управител на Благоевград Георги Динев, кметът на Община Благоевград Методи Байкушев, председателят на Общински съвет Благоевград Антоанета Богданова, Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, народни представители, кметове на общини в Благоевградска област и други.

Празничното събитие за всички студенти и преподаватели започна с полагане на цветя пред паметника на Неофит Рилски, след което ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Николай Марин приветства присъстващите.

"Уверен съм, че именно тук - пресечната точка на традициите и иновациите се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременни свят“, каза той пред официалните гости, преподавателите, студентите и техните родители.






Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Катастрофи в Кюстендилско
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Статистика: