|Тържествено откриха академичната година в Югозападния университет "Неофит Рилски"
Празничното събитие за всички студенти и преподаватели започна с полагане на цветя пред паметника на Неофит Рилски, след което ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Николай Марин приветства присъстващите.
"Уверен съм, че именно тук - пресечната точка на традициите и иновациите се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременни свят“, каза той пред официалните гости, преподавателите, студентите и техните родители.
