Община Благоевград обяви обществена поръчка за изграждане на Клетка 2 – II етап към Регионалното депо за управление на отпадъците. Проектът е част от системата, обслужваща Благоевград, Рила, Кочериново, Симитли и Бобошево.Документи могат да бъдат подавани до 16 декември 2025 г., а прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 1 970 000,00 без ДДС.Новата клетка ще бъде изградена върху подготвена територия, като е предвидено почистване и оформяне на дъното, изграждане на изолационен екран и система за отвеждане на инфилтратните води.Капацитетът ѝ ще позволява депониране на около 256 550 тона отпадък. При експлоатацията ѝ ще се използва цялата налична инфраструктура, като пътища, ВиК мрежи, защитни съоръжения и системи за повърхностни води и др.Проектът ще позволи осигуряването на достатъчно капацитет и безопасна експлоатация на Регионалното депо.Във връзка с предстоящото изграждане на Клетка 2 Община Благоевград проведе и пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за реализиране на дейностите.