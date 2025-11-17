ЗАРЕЖДАНЕ...
Търсят кой да изгради Клетка 2 на Регионалнотто депо за отпадъците край Благоевград
Документи могат да бъдат подавани до 16 декември 2025 г., а прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 1 970 000,00 без ДДС.
Новата клетка ще бъде изградена върху подготвена територия, като е предвидено почистване и оформяне на дъното, изграждане на изолационен екран и система за отвеждане на инфилтратните води.
Капацитетът ѝ ще позволява депониране на около 256 550 тона отпадък. При експлоатацията ѝ ще се използва цялата налична инфраструктура, като пътища, ВиК мрежи, защитни съоръжения и системи за повърхностни води и др.
Проектът ще позволи осигуряването на достатъчно капацитет и безопасна експлоатация на Регионалното депо.
Във връзка с предстоящото изграждане на Клетка 2 Община Благоевград проведе и пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност за реализиране на дейностите.
