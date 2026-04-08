Община Симитли бе домакин на трудова борса, организирана от Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград. Събитието, което се проведе в читалище "Св. Климент Охридски - 1922", събра на едно място работодатели и местни жители, търсещи нови възможности за реализация. Информационната среща премина при засилен интерес, съобщиха за ФОКУС от общинската администрация.

Възможност за пряк контакт

Поканата беше насочена към търсещите работа от община Симитли. Инициативата предостави платформа за директна среща между работодатели и кандидати за заетост, като създаде условия за обмен на информация и представяне на възможности за работа.

Широко институционално участие

В събитието се включиха представители на Дирекция "Бюро по труда“ – Благоевград и нейния филиал в Симитли, както и представители на местния бизнес. Участие взеха още експерти от Регионален център по социална икономика и социални иновации – Благоевград към Министерството на труда и социалната политика, както и представители на Военно окръжие – Благоевград към Министерството на отбраната и други институции.

Засилен интерес и реални перспективи

Трудовата борса премина при засилен интерес от страна на участниците. Срещите между работодатели и търсещи работа създадоха реални предпоставки за бъдеща заетост и развитие на партньорства между бизнеса и местната общност.