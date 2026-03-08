С трогателен жест пет момиченца от клуб "Родолюбие“ към Народно читалище "Съзнание 1944 г.“ в село Зелен дол зарадваха пътничките в благоевградския градски транспорт.Снежана Клечерова, Илияна Калеова, Йоанна Трайковска, Велина Калеова,Кристина Клечерова още в 10:00 часа се качиха на автобус №2, на неговата първа спирка в квартал "Еленово“ и продължиха по целия му маршрут.В продължение на повече от три часа малките доброволки подариха 130 цветя, осигурени от Народно читалище "Съзнание 1944 г.“ в село Зелен дол.130 дами бяха изненадани. Имаше сълзи от радост и изненада, прегръдки и много усмивки. Много от дамите бяха споделиха, че до сега никога не са получавали цвете в Деня на жената от подобна инициатива.