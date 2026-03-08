ЗАРЕЖДАНЕ...
Трогателен жест от деца към благоевградчанките по повод 8-ми март
©
Снежана Клечерова, Илияна Калеова, Йоанна Трайковска, Велина Калеова,Кристина Клечерова още в 10:00 часа се качиха на автобус №2, на неговата първа спирка в квартал "Еленово“ и продължиха по целия му маршрут.
В продължение на повече от три часа малките доброволки подариха 130 цветя, осигурени от Народно читалище "Съзнание 1944 г.“ в село Зелен дол.
130 дами бяха изненадани. Имаше сълзи от радост и изненада, прегръдки и много усмивки. Много от дамите бяха споделиха, че до сега никога не са получавали цвете в Деня на жената от подобна инициатива.
Още от категорията
/
Изложбата "Жените творци на Благоевград" превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството
06.03
С полагане на цветя в Благоевград бяха отбелязани 145 години от рождението на Тодор Александров
04.03
С военни почести, шествие и ритуал в памет на Апостола Благоевград отбеляза 153 години от гибелта му
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благоевградчани ще получат хиляди безплатни дръвчета в национална...
08:48 / 07.03.2026
Благоевградската градска художествена галерия се превърна в сцена...
08:48 / 07.03.2026
Пролетни температури в Благоевград в съботния ден
07:14 / 07.03.2026
В Петрич стартира кампания за безплатна кастрация на мъжки домашн...
20:04 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.