По три сигнала за по-сериозни пожари е регирала Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, съобщиха от областната дирекция на МВР.Първият от тях е станал около 16:43 часа. Съобщено е за пожар в електирческо табло в село Горно Дряново, община Гърмен. Погасен е от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Вероятната причина за инцидента е късо съединение.Около 19:48 часа на същата дате е получен сигнал за пожар в лек автомобил на път II-19 в района на село Градево. Погасен е от екип на сектор СОД-Благоевград. Засегнато е ел. таблото на автомобила. Вероятната причина е техническа неизправност.В 20:30 часа е получен сигнал за пожар на трафопост в село Краище. Погасен е от екип на УПБЗН-Якоруда. Засегнати са предпазители в трафопоста. Вероятна причина е късо съединение.