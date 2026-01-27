ЗАРЕЖДАНЕ...
Три пожара за денонощие в Благоевградско
Първият от тях е станал около 16:43 часа. Съобщено е за пожар в електирческо табло в село Горно Дряново, община Гърмен. Погасен е от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Вероятната причина за инцидента е късо съединение.
Около 19:48 часа на същата дате е получен сигнал за пожар в лек автомобил на път II-19 в района на село Градево. Погасен е от екип на сектор СОД-Благоевград. Засегнато е ел. таблото на автомобила. Вероятната причина е техническа неизправност.
В 20:30 часа е получен сигнал за пожар на трафопост в село Краище. Погасен е от екип на УПБЗН-Якоруда. Засегнати са предпазители в трафопоста. Вероятна причина е късо съединение.
Полицията с първи подробности за инцидента, при който лек автомобил се обърна на централен булевард в Благоевград
Лек автомобил се преобърна на централен булевард в Благоевград
16:38 / 26.01.2026
16:38 / 26.01.2026
Отлага се изграждането на подземен паркинг под площад "Македония"...
15:51 / 26.01.2026
15:51 / 26.01.2026
Ателие за актьори ще се проведе в Благоевград на 15 и 16 февруари...
21:07 / 26.01.2026
21:07 / 26.01.2026
