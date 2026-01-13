ЗАРЕЖДАНЕ...
Три фирми в оспорвана битка за благоевградския планетариум
©
Конкурсна комисия отвори офертите на "Андромеда“ ООД, "ЕКБ Фотоника“ ООД и "Студио лайт“ ООД. Документите им ще бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към отваряне на цени, а на следващ етап и сключване на договор/и с изпълнител/и.
Прогнозната стойност на поръчката е 67 784,69 евро без ДДС.
Планетариумът ще бъде с полусферичен купол с диаметър 4,2 метра, оборудван с цифрова прожекционна система с проектори, специализиран софтуер и многоканална озвучителна система. Предвидено е амфитеатрално разположение с минимум 10 ергономични места за посетители, което ще позволи провеждане на образователни и демонстрационни програми.
Телескопите ще служат за астрономически наблюдения и астрофотография, за визуални наблюдения на слънцето, както за наблюдение на различни небесни обекти.
Сградата на обсерваторията в Благоевград да бъде напълно обновена.
Ще бъде осигурена достъпна среда с обновена екопътека. Предвидено е засаждане на нова декоративна растителност и изграждане на енергийно ефективно осветление с фотоволтаично захранване. Проектът включва и изграждане на амфитеатрална сцена за образователни и културни събития на открито.
Реализирането на дейностите ще допринесе за модернизиране на туристическата инфраструктура, създаване на нови възможности за отдих и обучение и утвърждаване на Благоевград като център за научен и екологичен туризъм в трансграничния регион.
Още от категорията
/
Специалист: Ако един човек с 10 бързи кредита отиде да изтегли 11-и, той не трябва да му бъде отпуснат!
21.12
Три фирми в конкуренция за разработване на туристическа маркетингова стратегия за парк "Ловен дом" и "Ботаническа градина" в Благоевград
11.12
Община Велико Търново и Общинска банка обединиха усилия в подкрепа на активния начин на живот и устойчивата градска среда
21.11
Доц. Велизар Шаламанов: Време е да заявим своето място в сферата на информационните технологии
03.11
Малки и средни предприятия от Благоевград и Кюстендил ще получат до 300 хил. евро за модернизация
04.06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:45 / 12.01.2026
Ще стане ли 1 евро "Синята зона" в Благоевград?
16:34 / 12.01.2026
Ето кой ще извършва наблюдение и контрол във връзка с въвеждането...
16:14 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.