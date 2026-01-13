Три фирми подадоха оферти за две обособени позиции по обществена поръчка за доставка, монтаж и инсталиране на вътрешен планетариум и доставка на четири броя телескопи за обсерваторията в Благоевград.Конкурсна комисия отвори офертите на "Андромеда“ ООД, "ЕКБ Фотоника“ ООД и "Студио лайт“ ООД. Документите им ще бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към отваряне на цени, а на следващ етап и сключване на договор/и с изпълнител/и.Прогнозната стойност на поръчката е 67 784,69 евро без ДДС.Планетариумът ще бъде с полусферичен купол с диаметър 4,2 метра, оборудван с цифрова прожекционна система с проектори, специализиран софтуер и многоканална озвучителна система. Предвидено е амфитеатрално разположение с минимум 10 ергономични места за посетители, което ще позволи провеждане на образователни и демонстрационни програми.Телескопите ще служат за астрономически наблюдения и астрофотография, за визуални наблюдения на слънцето, както за наблюдение на различни небесни обекти.Сградата на обсерваторията в Благоевград да бъде напълно обновена.Ще бъде осигурена достъпна среда с обновена екопътека. Предвидено е засаждане на нова декоративна растителност и изграждане на енергийно ефективно осветление с фотоволтаично захранване. Проектът включва и изграждане на амфитеатрална сцена за образователни и културни събития на открито.Реализирането на дейностите ще допринесе за модернизиране на туристическата инфраструктура, създаване на нови възможности за отдих и обучение и утвърждаване на Благоевград като център за научен и екологичен туризъм в трансграничния регион.