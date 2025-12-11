Три фирми в конкуренция за разработване на туристическа маркетингова стратегия за парк "Ловен дом“ и "Ботаническа градина“.Ценовите оферти на кандидатите бяха отворени от конкурсна комисия днес. Предстои тя да се произнесе и да се премине към сключване на договор с фирма изпълнител.Туристическата маркетингова стратегия, която ще бъде изготвена, има за цел да определи как Благоевград ще представи парк "Ловен дом“ и Ботаническата градина като атрактивни места за посещение за местните жители и за туристи от страната и чужбина.Стратегията ще покаже какви туристически продукти можем да развием, как най-добре да бъдат представени те, кои групи посетители са най-важни за нас и какви послания и рекламни дейности ще привлекат повече хора.