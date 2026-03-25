Три фирми искат да ремонтират тротоарните настилки в Благоевград
Офертите на "Диана 7“ ООД, "Грома Холд“ ЕООД и "Пиринстройинженеринг“ ЕАД бяха отворени днес от конкурсна комисия. Предстои тя да извърши оценка на документите за допустимост, след което ще се премине към отваряне на ценовите предложения, а на по-късен етап и към сключване на договор с избрания изпълнител.
Индикативната стойност на обществената поръчка е 950 000 евро.
Заложените в откритата процедура строително-монтажни работи трябва да бъдат изпълнени в срок от 24 месеца и включват ремонт на амортизирани настилки и бордюри, изграждане на нова основа и полагане на тротоарни настилки от различни видове материали – бетонови плочи, павета, цепени и гранитни плочи.
Новите настилки ще бъдат изпълнявани в определена технологична последователност върху стабилна и добре уплътнена основа, гарантираща устойчивост и дълготрайност.
Предвижда се и поставяне на тактилни плочи с цел улесняване придвижването на хора със зрителни затруднения, както и изпълнение на съпътстващи дейности, като повдигане и нивелиране на шахти и капаци, ремонт на стъпала, монтаж на пейки и кошчета и др.
Процедурата е част от последователните усилия на Община Благоевград за подобряване на състоянието на пешеходната инфраструктура и поддържане на градската среда в добро състояние.
Община Благоевград продължава да води последователна политика с фокус върху създаването на по-безопасна, достъпна и функционална среда, съобразена с нуждите на гражданите и грижата за публичните пространства.
