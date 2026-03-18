Община Благоевград ще бъде домакин на Трети фестивал на френския език. Събитието ще се проведе на 19 март от 17:00 часа в зала 5.Ученици от 5 и 6 клас ще покажат знанията си по френски чрез различни творчески предизвикателства.Организатори на събитието са СУИЧЕ "Св. Климент Охридски“ в партньорство с Френския културен институт и Община Благоевград.Фестивалът цели да популяризира и насърчи изучаването на френски език сред учениците по интересен и забавен начин.