Tрадиционна обща изложба "За любовта и виното" ще бъде представена в Благоевград
Общо 96 произведения на 51 автори от Благоевград и региона ще бъдат подредени в двете зали на Градската художествена галерия.
Богатата жанрова палитра, съчетаваща различни техники и художествени подходи, ще предложи на публиката разнообразни интерпретации на темата за любовта и виното – от класически внушения до съвременни търсения.
