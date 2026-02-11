На 13 февруари 2026 г. от 18:00 часа ще бъде представена традиционната обща изложба "За любовта и виното“, посветена на св. Трифон и св. Валентин.Общо 96 произведения на 51 автори от Благоевград и региона ще бъдат подредени в двете зали на Градската художествена галерия.Богатата жанрова палитра, съчетаваща различни техники и художествени подходи, ще предложи на публиката разнообразни интерпретации на темата за любовта и виното – от класически внушения до съвременни търсения.