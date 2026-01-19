Традиционен празник ще обедини ценители на виното в благоевградското село Дъбрава. На 1 февруари по стар български обичай ще бъде извършен и ритуал по зарязване на лозята. И тази година в програмата е предвидена дегустация на винени напитки, като компетентно жури от технолози ще има отговорната задача да оцени по качество, сорт и плътност вината, а производителите на най-добрите от тях ще бъдат наградени в различни категории.По време на празника ще бъде отличен "Цар на виното“.Ще бъдат връчени и грамоти за: "Най-добро червено вино“, "Най-добро бяло вино“, "Най-добро розе“, "Най-млад лозар“, "Най-пенливо вино“, "Най-бурно вино“, "Най-пивко вино“, "Най-мераклийско вино“, "Най-деликатно вино“, Най-сгряващо вино“, "Божествен еликсир“, "Любовен еликсир“, "Най-ароматно вино“, "Най-омайно вино“.10:00 часа - дегустация на виното от местни производители;11:30 часа – коронясване на "Цар на виното 2024“, ритуал по зарязване на лозята и водосвет;12:30 часа – Музикална програма и награждаване на участниците.