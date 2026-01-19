ЗАРЕЖДАНЕ...
Традиционен празник ще обедини ценители на виното в благоевградското село Дъбрава
По време на празника ще бъде отличен "Цар на виното“.
Ще бъдат връчени и грамоти за: "Най-добро червено вино“, "Най-добро бяло вино“, "Най-добро розе“, "Най-млад лозар“, "Най-пенливо вино“, "Най-бурно вино“, "Най-пивко вино“, "Най-мераклийско вино“, "Най-деликатно вино“, Най-сгряващо вино“, "Божествен еликсир“, "Любовен еликсир“, "Най-ароматно вино“, "Най-омайно вино“.
Програмата за празника е както следва:
10:00 часа - дегустация на виното от местни производители;
11:30 часа – коронясване на "Цар на виното 2024“, ритуал по зарязване на лозята и водосвет;
12:30 часа – Музикална програма и награждаване на участниците.
