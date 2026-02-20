Сподели close
От вчера имаме едно жалко правителство. Не си спомням правителство да е стартирало с такава омраза. В него има един вицепремиер все още - Стоил Цицелков, за когото вчера зададох някои въпроси.

Това заяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна.

Йорданов показа и изчете от трибуната документ по думите му "една от присъдите на Цицелков".

"Това е решение на съда и една от присъдите на цицелщината и конкретно на Цицелков", каза той и добави, че е оказал съпротива при ареста.

"Присъдата е за шофиране с алкохол в кръвта. По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора", заяви Йорданов.

Тошко Йорданов говори и за и две криминални регистрации на Цицелков свързани с употреба на наркотици.

"55 грама марихуана. Това е за около 220 цигари, това не е за употреба, това си е дилър. Ясно е, че вицепремиерът Цицелков трябва да изхвърчи и всяка минута, в която той стои на този пост, е обида към демокрацията, парламентаризма и обществото. Да не забравяме, че той е вкаран от Гюров, който носи отговорността за това", категоричен бе Йорданов.