Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Тежка катастрофа спря движението в Кресненското дефиле
Автор: Георги Кирилов 17:30Коментари (0)75
© Илюстративна снимка
Катастрофа между два леки автомобила е станала в района на Кресненското дефиле. По данни от ОДМВР- Благоевград една жена е с оплаквания от болки в корема, а друга - за болки по тялото.

От АПИ пък съобщиха, че трафикът се отклонява по обходен маршрут: път II-19 Симитли- Гоце Делчев - път III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Преминаването се регулира от "Пътна полиция".

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още по темата: общо новини по темата: 1033
18.10.2025 Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
18.10.2025 Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
18.10.2025 Верижна катастрофа с три коли на АМ "Тракия"! Задръстването е жестоко
16.10.2025 Тежък инцидент в Лом: Шофьор прегази жена на тротоара, тя почина на място
15.10.2025 Сдружение "Ангели на пътя" на протест пред сградата на ВСС
11.10.2025 Млад мъж загина, след като самокатастрофира в Благоевградско
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
09:29 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
09:28 / 16.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Катастрофи в България
Войната в Украйна
Войната вУкрайна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: