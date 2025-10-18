ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка катастрофа с жертва и трима пострадали в Благоевградско
По данни на полицията, колата е излязла извън платното за движение и се е обърнала по таван. На място е загинала 24-годишна пътничка в него.
Водачът и още две пътнички са транспортирани в МБАЛ-Петрич за извършване на медицински преглед.
Към момента няма данни те да са сериозно пострадали.
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025

Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025

В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025

