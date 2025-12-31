Тежка катастрофа е станала в района на Покровнишко шосе, научиИнцидентът е между два леки автомобила. Единият е изхвърчал от пътя. По неофициални данни има един загинал.На място има екипи на полицията, спешен център и пожарната.От ОДМВР - Благоевград съобщиха, че инцидентът е станал около 16:00 часа днес на ул. "Покровнишко шосе" в Благоевград.Загиналият е 67-годушният водач на единия автомобил.