Тежка катастрофа е станала край Благоевград, предаде ФОКУС.

По първоначална информация два автомобила са катастрофирали в района на Бело поле.

На мястото на инцидента има полиция и линейка. Няма данни за тежко пострадали.