Термометрите в Благоевград ще стигнат 8 градуса днес
В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
20.01
Произведения на Златю Бояджиев от фонда на РИМ – Благоевград участват в изложбата "Златю Бояджиев и обредността на Сурва" в Перник
16.01
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград гостува в Годеч със спектаклите "Неволята" и "Железният светилник"
14.01
