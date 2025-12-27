ЗАРЕЖДАНЕ...
Термометрите няма да преминат 5 градуса днес в Благоевград
©
В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°, пише НИМХ.
По Черноморието ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Още от категорията
/
Програмисти от Пловдив създадоха онлайн калкулатор, който бързо изчислява връщането на ресто в евро и лев
09:09
Стартира внедряване на иновативна 3D видео мапинг инсталация във фоайето на благоевградския театър
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
АПИ: Намалена видимост на АМ "Струма"
08:21 / 26.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
10:52 / 25.12.2025
Необичайна колекция в Благоевград
08:41 / 25.12.2025
Опасно време! Жълт и оранжев код за силен снеговалеж
08:43 / 25.12.2025
Заради наплива от туристи: Жандармеристи от София помагат на коле...
17:26 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.