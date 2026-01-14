ЗАРЕЖДАНЕ...
Температурите тръгват нагоре: 10 градуса за Благоевград днес
Днес ще има разкъсана облачност, по-значителна над северните и източните райони. Преди обяд слаби превалявания от сняг ще има на отделни места в Предбалкана и Стара Планина. Намалена ще бъде видимостта през повечето дневни часове по поречието на Дунав. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски - в североизточните райони и местата с намалена видимост, за София - около 8°.
Над планините в Югозападна България ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над масивите в източната половина от страната. В централните дялове на Стара планина преди обяд ще превалява слаб сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.
Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна над южното крайбрежие. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
10:08
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
13.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрото и красиво Бабинденско хоро в Разлог
13.01
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на творци от Благоевград и региона в изложба на Съюза на българските художници
08.01
Нови възможности за финансиране на бизнеса в Кюстендил
19:39 / 13.01.2026
Три фирми в оспорвана битка за благоевградския планетариум
16:22 / 13.01.2026
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрот...
18:03 / 13.01.2026
Благоевградчани отдадоха почит към Пейо Яворов и Мара Бунева
15:42 / 13.01.2026
Предупредиха за опасност от лавини дори в горската част на Пирин
10:49 / 13.01.2026
