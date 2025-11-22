ЗАРЕЖДАНЕ...
Температурите със 7 градуса надолу утре в Благоевград
© Blagoevgrad24.bg
Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще е предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще е до умерен. В източната част от страната ще се задържи от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в Източна България ще са между 10° и 15°. Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните. За София минимална около 5°, максимална – около 10°. За Благоевград минимална – 6 груса, максимална – 10 градуса.
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още от категорията
/
Бъдете спокойни: Съоръженията на "Напоителни системи" в областите Благоевград и Кюстендил са под постоянно наблюдение
15:43
Кюстендил и части от Благоевградска област са с предупреждение от първа степен за опасно време
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Гори кухнята на известно благоевградско заведение
22:07 / 21.11.2025
Запалиха светлините: Коледното настроение вече се настани в Благо...
19:49 / 21.11.2025
От утре до 28 ноември промени в организацията на движение на АМ "...
17:20 / 21.11.2025
Хората от Благоевградско питат, експертите отговарят
15:09 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.