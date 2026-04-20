Денят след изборите температурите в Благоевград ще достигат до 21°, но с облаци и вероятност за валежи. Това сочи прогнозата на НИМХ, цитирана от Blagoevgrad24.bg.

В страната ще преобладава висока и средна облачност, по-значителна над западните райони. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира - ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен западен вятър, а в Източна България почти през целия ден – умерен от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, по Черноморието - между 15° и 18°, за София – около 20°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. В отделни райони, главно в планините в източната половина от страната, валежите ще са придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В края на деня на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.