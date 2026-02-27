ЗАРЕЖДАНЕ...
Температури до 13 градуса в Благоевград в края на работната седмица
В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
Втората фестивална вечер на "От Добруджа до Пирин" събра на една сцена северняшката песен и пиринския ритъм в зала "Яворов"
26.02
Над 2 500 нови осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест населени места по проект с финансиране от НПВУ
25.02
Добруджа срещна Пирин
25.02
Официална делегация от Банско посети италианския алпийски град по време на Зимните олимпийски игри
23.02
"Големият градски огън" озари парк "Македония" и за втора поредна година се превърна в притегателен център за благоевградчани
23.02
Елешница получи златен медал за поддържане и предаване на местната традиция от Сурва 2026 в Перник
22.02
"Визия за Благоевград 2026" и ключови проекти представя кметът Ме...
20:11 / 26.02.2026
Набират доброволци за благоевградското доброволно формирование
16:07 / 26.02.2026
Цената на водата скача, а благоевградчани се оказха най-големите ...
14:41 / 26.02.2026
Полицията с първи подробности за загиналия турист в Пирин
11:10 / 26.02.2026
Меле между туристи пред седалковия лифт в ски зоната на Банско, п...
10:45 / 26.02.2026
Втората фестивална вечер на "От Добруджа до Пирин" събра на една ...
10:30 / 26.02.2026
