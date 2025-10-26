ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Проектът стартира ден след рождения ден на великия български драматург (24 октомври 1929 г.) и връща знаковата му "зимна поема“ на благоевградска сцена близо четири десетилетия след последното ѝ поставяне тук.
"Януари“ има своята ярка страница и в историята на благоевградския театър. Единственото поставяне на пиесата в театъра е от 1985 г. с премиера на 12 декември 1985 г.; постановка Владлен Александров. Спектакълът е игран многократно пред хиляди зрители — знак за трайната любов на публиката към Радичков и силното ѝ привличане към света на тази пиеса.
Днес, след близо четири десетилетия, театърът се завръща към "Януари“ с нов екип и съвременен сценичен прочит.
През годините пиесата е привличала най-значимите български режисьори. Крикор Азарян, Стоян Камбарев и Иван Добчев създават емблематични постановки на "Януари“, превръщайки текста в еталон за театрална поезия и сценична мисъл. Редом с тях Елена Цикова оставя важни прочити по Радичков (като "Ноев ковчег“ и "Суматоха“) и допринася за живата сценична традиция около неговия свят.
Днес, след близо четири десетилетия, театърът се завръща към "Януари“ с нов екип и съвременен сценичен прочит.
Режисьор на спектакъла е Пламен Марков.
Сценографията и костюмите са поверени на Мира Каланова, а музиката е дело на Калин Николов.
Пламен Марков е един от авторитетните български режисьори и педагози — професор в НАТФИЗ "Кр. Сарафов“, с дългогодишна сценична и преподавателска практика. Работил е като режисьор в водещи театри и е формирал няколко поколения актьори, като в работата си съчетава прецизен разказ с ясна сценична идея и силен ансамблов фокус.
"За пръв път се срещам на сцена с Радичков и за пръв път работя в Благоевград. От северозапада към югозапада — "Януари“ идва при вас. Вълнувам се. Хаирлия да е!“ — споделя режисьорът Пламен Марков.
Мира Каланова е проф. д-р, сценограф и ръководител на специалност "Сценография“ в НАТФИЗ. Нейният визуален почерк се отличава с изчистена образност и силна метафорика, която "мисли“ пространството като драматургичен партньор на актьора — подход, особено близък до поетиката на Радичков.
В актьорския състав участват: Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов, Теодор Куков.
Официалната премиера е планирана за януари 2026 г.
Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград кани публиката на среща с класиката – "ЯНУАРИ“ на Йордан Радичков – през нов, съвременен сценичен прочит, съхраняващ уважението към традицията и отправящ поглед към днешния зрител.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: