Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:14
©
На Голямата сцена на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград започнаха репетициите на "Януари“ от Йордан Радичков. 

Проектът стартира ден след рождения ден на великия български драматург (24 октомври 1929 г.) и връща знаковата му "зимна поема“ на благоевградска сцена близо четири десетилетия след последното ѝ поставяне тук.

"Януари“ има своята ярка страница и в историята на благоевградския театър. Единственото поставяне на пиесата в театъра е от 1985 г. с премиера на 12 декември 1985 г.; постановка Владлен Александров. Спектакълът е игран многократно пред хиляди зрители — знак за трайната любов на публиката към Радичков и силното ѝ привличане към света на тази пиеса. 

Днес, след близо четири десетилетия, театърът се завръща към "Януари“ с нов екип и съвременен сценичен прочит.

През годините пиесата е привличала най-значимите български режисьори. Крикор Азарян, Стоян Камбарев и Иван Добчев създават емблематични постановки на "Януари“, превръщайки текста в еталон за театрална поезия и сценична мисъл. Редом с тях Елена Цикова оставя важни прочити по Радичков (като "Ноев ковчег“ и "Суматоха“) и допринася за живата сценична традиция около неговия свят. 

Днес, след близо четири десетилетия, театърът се завръща към "Януари“ с нов екип и съвременен сценичен прочит.

Режисьор на спектакъла е Пламен Марков. 

Сценографията и костюмите са поверени на Мира Каланова, а музиката е дело на Калин Николов.

Пламен Марков е един от авторитетните български режисьори и педагози — професор в НАТФИЗ "Кр. Сарафов“, с дългогодишна сценична и преподавателска практика. Работил е като режисьор в водещи театри и е формирал няколко поколения актьори, като в работата си съчетава прецизен разказ с ясна сценична идея и силен ансамблов фокус.

"За пръв път се срещам на сцена с Радичков и за пръв път работя в Благоевград. От северозапада към югозапада — "Януари“ идва при вас. Вълнувам се. Хаирлия да е!“ — споделя режисьорът Пламен Марков.

Мира Каланова е проф. д-р, сценограф и ръководител на специалност "Сценография“ в НАТФИЗ. Нейният визуален почерк се отличава с изчистена образност и силна метафорика, която "мисли“ пространството като драматургичен партньор на актьора — подход, особено близък до поетиката на Радичков.

В актьорския състав участват: Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов, Теодор Куков.

Официалната премиера е планирана за януари 2026 г.

Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград кани публиката на среща с класиката – "ЯНУАРИ“ на Йордан Радичков – през нов, съвременен сценичен прочит, съхраняващ уважението към традицията и отправящ поглед към днешния зрител.






