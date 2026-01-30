ЗАРЕЖДАНЕ...
Театър и вино през февруари в Благоевград
©
През целия месец февруари, преди всяко представление за възрастни от репертоара на театъра, зрителите ще бъдат посрещани с чаша подбрано вино. През 2026 г. инициативата се реализира със специалната подкрепа на Винарска изба Дарос / Villa Daros, които допринасят за атмосферата на уют и празничност.
"Театър и вино“ е жест към публиката и покана за забавяне на темпото – за среща с изкуството, за разговори, за споделяне на емоции и за преживяване, което започва още преди вдигането на завесата. И тази година зрителите могат да очакват и допълнителни малки изненади, подготвени специално за месеца на любовта.
Февруари в Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград е време за близост, култура и вдъхновение, допълват от културния институт.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурнос...
17:56 / 29.01.2026
Зам.-кметът на Благоевград: Културната 2026 година е с фокус върх...
16:37 / 29.01.2026
Въвеждането на еврото в област Благоевград протича без напрежение...
14:25 / 29.01.2026
Иновативна кардиологична процедура спаси пациент с тежки болки в ...
13:56 / 29.01.2026
С поредица от събития отбелязват 154 години от рождението на патр...
12:45 / 29.01.2026
100 самодейци в празнично шествие откриват "Златен грозд" 2026 в ...
13:55 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.