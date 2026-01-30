През февруари 2026 г. Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград отново кани своята публика да стане част от една от най-обичаните си инициативи – "Театър и вино“. За поредна година месецът на любовта ще обедини сценичните емоции с удоволствието от доброто вино, превръщайки театралното преживяване в още по-споделен и празничен момент.През целия месец февруари, преди всяко представление за възрастни от репертоара на театъра, зрителите ще бъдат посрещани с чаша подбрано вино. През 2026 г. инициативата се реализира със специалната подкрепа на Винарска изба Дарос / Villa Daros, които допринасят за атмосферата на уют и празничност."Театър и вино“ е жест към публиката и покана за забавяне на темпото – за среща с изкуството, за разговори, за споделяне на емоции и за преживяване, което започва още преди вдигането на завесата. И тази година зрителите могат да очакват и допълнителни малки изненади, подготвени специално за месеца на любовта.Февруари в Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград е време за близост, култура и вдъхновение, допълват от културния институт.