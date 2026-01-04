ЗАРЕЖДАНЕ...
Тазгодишният "Фестивал на сурвакарските игри" зареди с настроение жители и гости на Благоевград
Тази година във фестивала участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали.
Централните пешеходни улици на Благоевград са изпълнени с настроение, публика, звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции.
Има засилено полицейско присъствие в района, което се грижи за сигурността и безопасността на гражданите. В публиката има и служители на инспектората към община Благоевград.
Предстои компетентно жури да отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.
