Започна тазгодишното издание на "Фестивал на сурвакарските игри“. Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми вече дефилират в центъра на Благоевград, предаде репортер наТази година във фестивала участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали.Централните пешеходни улици на Благоевград са изпълнени с настроение, публика, звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции.Има засилено полицейско присъствие в района, което се грижи за сигурността и безопасността на гражданите. В публиката има и служители на инспектората към община Благоевград.Предстои компетентно жури да отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие.