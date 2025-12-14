Сподели close
Временно движението на АМ "Струма" при км 97, в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. Това съобщават от АПИ.

Поради аварирал тежкотоварен автомобил е ограничено преминаването по авкивната лента в участъка. 

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.