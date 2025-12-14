ЗАРЕЖДАНЕ...
ТИР затруднява движението на АМ "Струма"
Поради аварирал тежкотоварен автомобил е ограничено преминаването по авкивната лента в участъка.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.
ПП-ДБ: Андрей Гюров е най-подходящ за служебен премиер!
19:19 / 13.12.2025
Благотворителен базар в Коледното градче в Благоевград
16:26 / 13.12.2025
